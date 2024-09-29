Прилучная Агриппина Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Агриппина Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1755

Муж: Прилучный Прокопий Константинович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Прилучная) Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.12.1758 ст.

Сын: Прилучный Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1763

Сын: Прилучный Ефрем Прокопьевич

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763

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