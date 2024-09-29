Прилучная Агриппина Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1755
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Прилучная) Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
06.12.1758 ст.
Сын: Прилучный Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Прилучный Ефрем Прокопьевич
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Константинович
Смерть
После 1763