Прилучный Прокопий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Прилучный Константин Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна
Бракосочетание
До 1755
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1761
Сын: Прилучный Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Прилучный Ефрем Прокопьевич
Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна
Место жительства
1763
Смерть
После 1763