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Прилучный Прокопий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Прилучный Константин Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1755

Жена: Прилучная Агриппина Андриановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Прилучный Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1763

Сын: Прилучный Ефрем Прокопьевич

Мать ребёнка: Прилучная Агриппина Андриановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763
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