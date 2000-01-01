Прилучный Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1697
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Прилучный Семён Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Прилучный Никита Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Прилучный Прокопий Константинович
Мать ребёнка: не указана