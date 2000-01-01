Прилучный Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучный Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1697

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Прилучный Семён Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Прилучный Никита Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Прилучный Прокопий Константинович

Мать ребёнка: не указана

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