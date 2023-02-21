Прилучная Параскева Трифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прилучный Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прилучный Андриан Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прилучный Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Прилучный Лука Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич
Место жительства
1838
Смерть
После 1838