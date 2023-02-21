Прилучная Параскева Трифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучная Параскева Трифановна

Прилучная Параскева Трифановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Прилучный Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1793

Муж: Прилучный Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Прилучный Андриан Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Прилучный Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Прилучный Лука Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close