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Прилучный Андриан Николаевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Прилучный Николай Прокопьевич

Мать: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Прилучный Осип Андрианович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Жена: Прилучная Екатерина Григорьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Прилучный Василий Андрианович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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