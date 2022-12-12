Прилучный Андриан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прилучный Осип Андрианович
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
До 1833
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Прилучный Василий Андрианович
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно