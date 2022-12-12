Прилучный Василий Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Василий Андрианович

Прилучный Василий Андрианович

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Прилучный Андриан Николаевич

Мать: Прилучная Екатерина Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.03.1872 ст.

Жена: Прилучная Харитина Абрамовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.

Дочь: Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Прилучный Егор Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.09.1881 ст.

Сын: Прилучный Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Сын: Прилучный Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.

Сын: Прилучный Александр Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close