Прилучный Василий Андрианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
01.03.1872 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.
Дочь: Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Прилучный Егор Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
Рождение ребёнка
12.09.1881 ст.
Сын: Прилучный Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Сын: Прилучный Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.
Сын: Прилучный Александр Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
д. Подгорье
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Харитина Абрамовна
д. Подгорье
Смерть
Неизвестно