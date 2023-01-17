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Прилучный Егор Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Между 1931 и 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Прилучный Василий Андрианович

Мать: Прилучная Харитина Абрамовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
После 1885
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
03.06.1902 ст.

Жена: Прилучная Марфа Григорьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Прилучный Александр Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1920

Дочь: Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прилучный Иван Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1922 и 1926

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Прилучный Николай Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Михаил Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна

Смерть
Между 1931 и 1932
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