Прилучный Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиМежду 1931 и 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Место жительства
После 1885
д. Подгорье
Бракосочетание
03.06.1902 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Прилучный Александр Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1920
Дочь: Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1926
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Прилучный Николай Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Михаил Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Григорьевна
Смерть
Между 1931 и 1932