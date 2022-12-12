Прилучная (Лодыгина) Харитина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Лодыгина) Харитина Абрамовна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лодыгин Абрам Афанасьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.03.1872 ст.

Муж: Прилучный Василий Андрианович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Прилучный Егор Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.09.1881 ст.

Сын: Прилучный Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Сын: Прилучный Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.

Сын: Прилучный Александр Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
До 1940
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