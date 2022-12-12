Прилучная (Лодыгина) Харитина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Лодыгин Абрам Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1872 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.
Дочь: Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Прилучный Егор Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
Рождение ребёнка
12.09.1881 ст.
Сын: Прилучный Иван Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Сын: Прилучный Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.
Сын: Прилучный Александр Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
д. Подгорье
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Андрианович
д. Подгорье
Смерть
До 1940