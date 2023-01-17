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Прилучная Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.12.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Прилучный Осип Андрианович

Отец ребёнка: Прилучный Андриан Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Муж: Прилучный Андриан Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Прилучный Василий Андрианович

Отец ребёнка: Прилучный Андриан Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.12.1882 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
23.12.1882 ст.
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