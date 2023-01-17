Прилучная Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.12.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прилучный Осип Андрианович
Отец ребёнка: Прилучный Андриан Николаевич
Бракосочетание
До 1833
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Прилучный Василий Андрианович
Отец ребёнка: Прилучный Андриан Николаевич
Смерть
21.12.1882 ст.
Похороны
23.12.1882 ст.