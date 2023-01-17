Прилучная Ульяния Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Ульяния Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

05.08.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Прилучный Андрей Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Прилучный Александр Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Прилучный Николай Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.08.1883 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
07.08.1883 ст.
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