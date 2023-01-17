Прилучная Ульяния Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти05.08.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Бракосочетание
До 1822
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Прилучный Александр Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прилучный Николай Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Николаевич
Место жительства
1838
Смерть
05.08.1883 ст.
Похороны
07.08.1883 ст.