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Зайцев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Зайцев Иван Тимофеевич

Мать: Зайцева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1907

Сын: Зайцев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
23.11.1908

Дочь: Кондратьева Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Зайцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 23.02.1912

Сын: Зайцев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Зайцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1919

Дочь: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Санитар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Алексеевна

Смерть
1961
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