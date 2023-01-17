Зайцев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.05.1907
Сын: Зайцев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
23.11.1908
Дочь: Кондратьева Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1910
Сын: Зайцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 23.02.1912
Сын: Зайцев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1916
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1919
Дочь: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Санитар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Алексеевна
Смерть
1961