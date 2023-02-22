Крюкова (Зайцева) Проксея (Пракия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Мать: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно