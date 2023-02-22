Крюкова (Зайцева) Проксея (Пракия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Зайцева) Проксея (Пракия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
?.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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