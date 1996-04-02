Зайцева (Вершинина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1907
Сын: Зайцев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1908
Дочь: Кондратьева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1910
Сын: Зайцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
Около 23.02.1912
Сын: Зайцев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1916
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Бочиха
Рождение ребёнка
20.01.1919
Дочь: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Смерть
1964