Зайцева (Вершинина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Вершинина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1907

Сын: Зайцев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1908

Дочь: Кондратьева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Зайцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
Около 23.02.1912

Сын: Зайцев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Зайцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Бочиха
Рождение ребёнка
20.01.1919

Дочь: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Смерть
1964
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