Зайцев Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Константин Михайлович

Зайцев Константин Михайлович

avatar

Место рождения

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.

Дата рождения

Около 23.02.1912

Дата смерти

04.04.1955

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.02.1912

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Мария Алексеевна

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Зайцев Иван Константинович

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
?.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Алексеевна

Военная награда
Неизвестно
За боевые заслуги , за отвагу,за победу над Германией
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Алексеевна

Бочиха
Смерть
04.04.1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close