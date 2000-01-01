Зайцев Константин Михайлович
Место рожденияБочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Дата рожденияОколо 23.02.1912
Дата смерти04.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.02.1912
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Мать: Зайцева Мария Алексеевна
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Зайцев Иван Константинович
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1947
Военная награда
Неизвестно
За боевые заслуги , за отвагу,за победу над Германией
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бочиха
Смерть
04.04.1955