Зайцева (Архипова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1912
Дата смерти09.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
20.06.1941
Рождение ребёнка
?.02.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.11.1996
Похороны
Неизвестно