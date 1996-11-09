Зайцева (Архипова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Архипова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1912

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912

Отец: Архипов Алексей Терентьевич

Мать: Архипова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Константин Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.11.1996
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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