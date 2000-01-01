Тихонова (Зайцева) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Мать: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1955
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно