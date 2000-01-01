Тихонова (Зайцева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Зайцева) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр

Смерть
Неизвестно
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