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Зайцев Александр Михайлович

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Место рождения

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.

Дата рождения

29.10.1910

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Мария Алексеевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1934

Сын: Зайцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1940

Дочь: Архипова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945

Сын: Зайцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
13.04.1952

Сын: Зайцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Смерть
02.04.1996
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
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