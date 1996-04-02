Зайцев Александр Михайлович
Место рожденияд. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Дата рождения29.10.1910
Дата смерти02.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Мать: Зайцева Мария Алексеевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1934
Сын: Зайцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1940
Дочь: Архипова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945
Сын: Зайцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
13.04.1952
Сын: Зайцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Александра Васильевна
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Смерть
02.04.1996
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.