Зайцева (Груздева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Груздева) Александра Васильевна

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Место рождения

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.

Дата рождения

04.05.1911

Дата смерти

?.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1911

Отец: Вершинин Василий Тимофеевич

Мать: Вершинина Фёкла Фёдоровна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1934

Сын: Зайцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1940

Дочь: Архипова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
23.09.1945

Сын: Зайцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
13.04.1952

Сын: Зайцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Смерть
?.05.1995
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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