Зайцева (Груздева) Александра Васильевна
Место рожденияд. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Дата рождения04.05.1911
Дата смерти?.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1911
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1934
Сын: Зайцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1940
Дочь: Архипова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
23.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
23.09.1945
Сын: Зайцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
13.04.1952
Сын: Зайцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Смерть
?.05.1995
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область