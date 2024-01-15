Кондратьева (Зайцева) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Мать: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно