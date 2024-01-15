Кондратьева (Зайцева) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Зайцева) Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Около 1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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