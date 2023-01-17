Крюков Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения20.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913
Отец: Крюков Степан Степанович
Мать: Крюкова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно