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Крюков Василий Степанович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Проксея (Пракия) Михайловна

Смерть
Неизвестно
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