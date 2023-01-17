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Зайцева Варвара Михайловна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.05.1883

Муж: Зайцев Иван Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1893

Сын: Зайцев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1907

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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