Зайцева Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1883
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.12.1893
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.11.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно