Зайцев Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Отец: Зайцев Иван Тимофеевич
Бракосочетание
15.01.1912
Жена: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Зайцев Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.03.1918
Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.05.1918
Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1922
Рождение ребёнка
18.04.1929
Рождение ребёнка
11.09.1935
Смерть
Неизвестно