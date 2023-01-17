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Зайцев Фёдор Иванович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1913 г.р.
1918 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893

Отец: Зайцев Иван Тимофеевич

Мать: Зайцева Варвара Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Зайцева Анна Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Зайцев Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Зайцев Василий Фëдорович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Зайцев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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