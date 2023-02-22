Зайцева (Аникина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Зайцев Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1918
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1918
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1922
Рождение ребёнка
18.04.1929
Рождение ребёнка
11.09.1935
Смерть
Неизвестно