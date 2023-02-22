Зайцева (Аникина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Аникина) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
1918 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Аникин Алексей Алексеевич

Мать: Аникина Любовь (Васильева?)

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Зайцев Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Зайцев Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Зайцев Василий Фëдорович

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Зайцев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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