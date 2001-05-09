Зайцев Афанасий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1913
Дата смерти09.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913
Отец: Зайцев Фёдор Иванович
Мать: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
?.03.1939
Рождение ребёнка
18.02.1947
Рождение ребёнка
?.03.1949
Рождение ребёнка
?.01.1953
Рождение ребёнка
24.02.1956
Смерть
09.05.2001
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область