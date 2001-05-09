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Зайцев Афанасий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1913

Дата смерти

09.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913

Отец: Зайцев Фёдор Иванович

Мать: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
?.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анфиса Кузьминична

Рождение ребёнка
18.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анфиса Кузьминична

Рождение ребёнка
?.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анфиса Кузьминична

Рождение ребёнка
?.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анфиса Кузьминична

Рождение ребёнка
24.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анфиса Кузьминична

Смерть
09.05.2001
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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