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Рекшинский Андрей

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1852
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Рекшинская Софья Михайловна

Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рекшинский Владимир

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Елизавета

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Василий

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Михаил

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девель Надежда

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Серафима

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1915
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