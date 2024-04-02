Рекшинский Андрей
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1845
Дата смерти1915
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рекшинский Семен
Мать: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1852
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
28.01.1868
Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рекшинский Владимир
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Елизавета
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Василий
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Михаил
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девель Надежда
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Серафима
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1915