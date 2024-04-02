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Рекшинский Семен

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

25.01.1807

Дата смерти

28.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1807

Отец: Ососков Григорий

Мать: Ососкова Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1820 по 1853
Городской голова г. Семенов
Бракосочетание
26.10.1826

Жена: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1829

Сын: Рекшинский Гавриил

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Осьмушникова Ольга

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рекшинский Андрей

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1853 по 1872
Семенов
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
г. Семенов
владелец торговой лавки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1872
г. Семенов, Нижегородская губерния
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