Рекшинский Семен
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения25.01.1807
Дата смерти28.07.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1807
Отец: Ососков Григорий
Мать: Ососкова Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1820 по 1853
Городской голова г. Семенов
Бракосочетание
26.10.1826
Жена: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1829
Сын: Рекшинский Гавриил
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Осьмушникова Ольга
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рекшинский Андрей
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1853 по 1872
Семенов
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
г. Семенов
владелец торговой лавки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1872
г. Семенов, Нижегородская губерния