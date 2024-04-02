Рекшинский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Андрей

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Вячеслав

Мать ребёнка: Рекшинская Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Рекшинская Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Борис

Мать ребёнка: Рекшинская Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Рекшинская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Александра

Смерть
Неизвестно
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