Рекшинский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Вячеслав
Мать ребёнка: Рекшинская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Рекшинская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Борис
Мать ребёнка: Рекшинская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: Рекшинская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекшинская Александра
Смерть
Неизвестно