Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рекшинский Владимир

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Елизавета

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Василий

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Михаил

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девель Надежда

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Серафима

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

Смерть
Неизвестно
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