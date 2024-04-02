Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1868
Муж: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рекшинский Владимир
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Елизавета
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Василий
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Михаил
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девель Надежда
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Серафима
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей
Смерть
Неизвестно