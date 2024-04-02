Рекшинский Владимир
Место рожденияСеменов
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Рекшинский Андрей
Семенов
Работа или профессия
С 1908 по 1935
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
профессор
Бракосочетание
23.08.1917
г. Москва
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна
Образование
Неизвестно
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
высшее
Смерть
Неизвестно
Москва