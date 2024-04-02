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Рекшинский Владимир

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Место рождения

Семенов

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рекшинский Андрей

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов
Работа или профессия
С 1908 по 1935
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
профессор
Бракосочетание
23.08.1917

Жена: Рекшинская Анна Николаевна

г. Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна

Образование
Неизвестно
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
высшее
Смерть
Неизвестно
Москва
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