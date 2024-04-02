Митропольская (Рекшинская) Елизавета
Место рожденияСеменов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рекшинский Андрей
Семенов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Иван
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Андрей
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Дворянская (ул. Октябрьская)
Место жительства
Неизвестно
ул. Провиантская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930