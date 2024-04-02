Митропольская (Рекшинская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольская (Рекшинская) Елизавета

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Место рождения

Семенов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Андрей

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов
Рождение ребёнка
1896

Сын: Митропольский Александр

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Митропольский Валерий

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Митропольский Николай

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Митропольский Всеволод

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Иван

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Андрей

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митропольский Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Дворянская (ул. Октябрьская)
Место жительства
Неизвестно
ул. Провиантская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930
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