Рекшинская (Кожевникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Кожевникова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1808

Дата смерти

24.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1808

Отец: Кожевников Алексей

Мать: Кожевникова Анна

Бракосочетание
26.10.1826

Муж: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1829

Сын: Рекшинский Гавриил

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Осьмушникова Ольга

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рекшинский Андрей

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1860
г. Семенов, Нижегородская губерния
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