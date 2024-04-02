Рекшинская (Кожевникова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1808
Дата смерти24.12.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1808
Отец: Кожевников Алексей
Мать: Кожевникова Анна
Бракосочетание
26.10.1826
Муж: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1829
Сын: Рекшинский Гавриил
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Осьмушникова Ольга
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рекшинский Андрей
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1860
г. Семенов, Нижегородская губерния