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Бунин Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

?.03.1791

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Бунин Иван Андреевич

Мать: Бунина Феодора Богдановна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Крюкова Авдотья Афанасьевна

Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Вельяминова Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бунин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1768

Дочь: Юшкова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Протасова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1783

Сын: Жуковский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Турчанинова Елизавета Дементьевна

Мишенское, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Мария Григорьевна

Смерть
?.03.1791
Тула, город Тула, Тульская область
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