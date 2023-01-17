Бунин Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти?.03.1791
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Бунин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Крюкова Авдотья Афанасьевна
Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Вельяминова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.04.1768
Дочь: Юшкова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Протасова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1783
Сын: Жуковский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Турчанинова Елизавета Дементьевна
Мишенское, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунина Мария Григорьевна
Смерть
?.03.1791
Тула, город Тула, Тульская область