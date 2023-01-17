Бунина (Безобразова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Безобразова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

15.11.1811

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Крюкова Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Вельяминова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бунин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1768

Дочь: Юшкова Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Протасова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Афанасий Иванович

Смерть
15.11.1811
Москва, город федерального значения Москва
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