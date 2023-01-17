Бунина (Безобразова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти15.11.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Крюкова Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Вельяминова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1768
Дочь: Юшкова Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Протасова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бунин Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1811
Москва, город федерального значения Москва