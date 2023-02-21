Вельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Бунин Афанасий Иванович

Мать: Бунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Свечина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кречетников Михаил Никитич

Бракосочетание
1785

Муж: Вельяминов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Арбенева Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Кречетников Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вельяминова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вельяминов Николай Иванович

Смерть
1791
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