Вельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Бунин Афанасий Иванович
Мать: Бунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Свечина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кречетников Михаил Никитич
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Арбенева Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Кречетников Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вельяминова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вельяминов Николай Иванович
Смерть
1791