Арбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кречетников Михаил Никитич

Мать: Вельяминова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.07.1807

Сын: Арбенев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Арбенев Александр Петрович

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Киреевская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Норова Мария Петровна

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Арбенев Иван Петрович

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Арбенев Николай Петрович

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Рождение ребёнка
09.11.1815

Дочь: Арбенева Вера Петровна

Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбенев Пётр Иосафович

Смерть
1831
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