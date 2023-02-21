Арбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
06.07.1807
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Арбенев Александр Петрович
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Киреевская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Норова Мария Петровна
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
12.09.1812
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
12.09.1812
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Рождение ребёнка
09.11.1815
Дочь: Арбенева Вера Петровна
Отец ребёнка: Арбенев Пётр Иосафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831