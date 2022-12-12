Арбенев Александр Петрович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Арбенев Александр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1807

умер После 1856

Отец
Арбенев Пётр ИосафовичНеизвестно г.р.
Мать
Арбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна1785 г.р.
Супруги
Арбенева (Гинц) Анастасия АвраамовнаНеизвестно г.р.
Дети
Малама (Арбенева) Варвара Александровна09.06.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Арбенев Пётр Иосафович

Мать: Арбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна

Рождение ребёнка
09.06.1870

Дочь: Малама (Арбенева) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика

Смерть
После 1856

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