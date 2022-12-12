Арбенев Александр Петрович
мужской, родился 1807
умер После 1856
ОтецАрбенев Пётр ИосафовичНеизвестно г.р.
МатьАрбенева (Вельяминова) Авдотья (Евдокия) Николаевна1785 г.р.
Супруги
Арбенева (Гинц) Анастасия АвраамовнаНеизвестно г.р.
Дети
Малама (Арбенева) Варвара Александровна09.06.1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1870
Дочь: Малама (Арбенева) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Смерть
После 1856