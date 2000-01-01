Арбенев Пётр Иосафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбенев Пётр Иосафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1807

Сын: Арбенев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Арбенев Александр Петрович

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Киреевская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Норова Мария Петровна

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Арбенев Николай Петрович

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Арбенев Иван Петрович

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1815

Дочь: Арбенева Вера Петровна

Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбенева Авдотья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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