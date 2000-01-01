Арбенев Пётр Иосафович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1807
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Арбенев Александр Петрович
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Киреевская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Норова Мария Петровна
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1812
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1812
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1815
Дочь: Арбенева Вера Петровна
Мать ребёнка: Арбенева Авдотья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно