Норова (Арбенева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНорова (Арбенева) Мария Петровна

Норова (Арбенева) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1810

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810

Отец: Арбенев Пётр Иосафович

Мать: Арбенева Авдотья Николаевна

Бракосочетание
09.10.1829

Муж: Норов Владимир Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Норов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Норов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1835

Дочь: Норова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Норов Владимир Андреевич

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close