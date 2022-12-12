Норова (Арбенева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1810
Дата смерти1835
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810
Бракосочетание
09.10.1829
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1834
Сын: Норов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Норов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1835
Дочь: Норова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Норов Владимир Андреевич
Смерть
1835