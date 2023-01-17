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Норов Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.10.1829

Жена: Норова Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Норов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Норова Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1835

Дочь: Норова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Норова Мария Петровна

Рождение
16.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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