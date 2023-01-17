Норов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.10.1829
Жена: Норова Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1834
Сын: Норов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Норова Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1835
Дочь: Норова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Норова Мария Петровна
Рождение
16.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно