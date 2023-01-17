Киреевская (Арбенева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреевская (Арбенева) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Арбенев Пётр Иосафович

Мать: Арбенева Авдотья Николаевна

Бракосочетание
29.04.1834

Муж: Киреевский Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1835

Сын: Киреевский Василий Иванович

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1836

Дочь: Киреевская Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1838

Дочь: Кобран Александра Ивановна

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1843

Дочь: Киреевская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1845

Сын: Киреевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1846

Дочь: Боголовская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1848

Сын: Киреевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич

Смерть
1900
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