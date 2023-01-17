Киреевская (Арбенева) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1900
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
29.04.1834
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1835
Сын: Киреевский Василий Иванович
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1836
Дочь: Киреевская Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1838
Дочь: Кобран Александра Ивановна
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1843
Дочь: Киреевская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1845
Сын: Киреевский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1846
Дочь: Боголовская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.11.1848
Сын: Киреевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Киреевский Иван Васильевич
Смерть
1900