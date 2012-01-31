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Киреевский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1848

Отец: Киреевский Иван Васильевич

Мать: Киреевская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Киреевский Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреевский Семён Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреевская Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреевская Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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