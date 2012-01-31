Киреевский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1848
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Киреевский Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреевский Семён Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно