Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла После 1908

Супруги
Арбенев Александр Петрович1807 г.р.
Дети
Малама (Арбенева) Варвара Александровна09.06.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбенев Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.06.1870

Дочь: Малама (Арбенева) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Арбенев Александр Петрович

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика

Смерть
После 1908

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