Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1870
Дочь: Малама Варвара Александровна
Отец ребёнка: Арбенев Александр Петрович
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1908