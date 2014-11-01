Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1870

Дочь: Малама Варвара Александровна

Отец ребёнка: Арбенев Александр Петрович

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбенев Александр Петрович

Смерть
После 1908
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