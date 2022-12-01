Арбенева (Гинц) Анастасия Авраамовна
женский, родилась Неизвестно
умерла После 1908
Супруги
Арбенев Александр Петрович1807 г.р.
Дети
Малама (Арбенева) Варвара Александровна09.06.1870 г.р.
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1870
Дочь: Малама (Арбенева) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Арбенев Александр Петрович
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Смерть
После 1908