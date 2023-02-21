Кречетников Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти09.05.1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Свечина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Арбенева Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Афанасьевна
Смерть
09.05.1793
Слуцк, Слуцкий район, Минская область