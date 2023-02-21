Кречетников Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кречетников Михаил Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

09.05.1793

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Свечина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Арбенева Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Вельяминова Наталья Афанасьевна

Смерть
09.05.1793
Слуцк, Слуцкий район, Минская область
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