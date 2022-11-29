Свечина (Вельяминова) Мария Николаевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Свечина (Вельяминова) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1775

умерла 1821

Мать
Вельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна1756 г.р.
Отец
Кречетников Михаил Никитич1729 г.р.
Супруги
Свечин Николай Петрович1778 г.р.
Дети
Свечин Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кречетников Михаил Никитич

Мать: Вельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свечин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Свечин Николай Петрович

Бракосочетание
1801

Муж: Свечин Николай Петрович

Смерть
1821

Мы используем куки для улучшения работы сайта.