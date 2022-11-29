Свечина (Вельяминова) Мария Николаевна
женский, родилась 1775
умерла 1821
МатьВельяминова (Бунина) Наталья Афанасьевна1756 г.р.
ОтецКречетников Михаил Никитич1729 г.р.
Супруги
Свечин Николай Петрович1778 г.р.
Дети
Свечин Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свечин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Свечин Николай Петрович
Бракосочетание
1801
Смерть
1821