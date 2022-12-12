Юшкова (Бунина) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Бунина) Варвара Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1768

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1768

Отец: Бунин Афанасий Иванович

Мать: Бунина Мария Григорьевна

Бракосочетание
1785

Муж: Юшков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1786

Дочь: Офросимова Мария Петровна

Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1786

Дочь: Зонтаг Анна Петровна

Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1789

Дочь: Елагина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич

Петрищево, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Азбукина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич

Смерть
1797
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