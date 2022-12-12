Юшкова (Бунина) Варвара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1768
Дата смерти1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1768
Отец: Бунин Афанасий Иванович
Мать: Бунина Мария Григорьевна
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
08.03.1786
Дочь: Офросимова Мария Петровна
Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1786
Дочь: Зонтаг Анна Петровна
Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1789
Дочь: Елагина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич
Петрищево, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Азбукина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Юшков Пётр Николаевич
Смерть
1797