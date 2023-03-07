Зонтаг (Юшкова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения06.07.1786
Дата смерти18.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1786
Отец: Юшков Пётр Николаевич
Бракосочетание
07.01.1817
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гутмансталь Мария Егоровна
Отец ребёнка: Зонтаг Егор Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1832
Дочь: Миллер Луиза Егоровна
Отец ребёнка: Зонтаг Егор Васильевич
Смерть
18.03.1864
Мишенское, Белевский муниципальный район, Тульская область