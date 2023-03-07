Зонтаг (Юшкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонтаг (Юшкова) Анна Петровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

06.07.1786

Дата смерти

18.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1786

Отец: Юшков Пётр Николаевич

Мать: Юшкова Варвара Афанасьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Зонтаг Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гутмансталь Мария Егоровна

Отец ребёнка: Зонтаг Егор Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1832

Дочь: Миллер Луиза Егоровна

Отец ребёнка: Зонтаг Егор Васильевич

Смерть
18.03.1864
Мишенское, Белевский муниципальный район, Тульская область
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