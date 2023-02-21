Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна

Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зонтаг Егор Васильевич

Мать: Зонтаг Анна Петровна

Бракосочетание
1842

Муж: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вреде Мария Людвиговна

Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баптист Георг Иоганн

Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Смерть
1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close