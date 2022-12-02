Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна
женский, родилась 1824
умерла 1856
ОтецЗонтаг Егор Васильевич1786 г.р.
МатьЗонтаг (Юшкова) Анна Петровна06.07.1786 г.р.
Супруги
Гутмансталь Людвиг ЛеопольдНеизвестно г.р.
Дети
Баптист (Гутмансталь) Георг ИоганнНеизвестно г.р.
Вреде (Гутмансталь) Мария ЛюдвиговнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вреде (Гутмансталь) Мария Людвиговна
Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баптист (Гутмансталь) Георг Иоганн
Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд
Бракосочетание
1842
Смерть
1856