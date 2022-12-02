Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1824

умерла 1856

Отец
Зонтаг Егор Васильевич1786 г.р.
Мать
Зонтаг (Юшкова) Анна Петровна06.07.1786 г.р.
Супруги
Гутмансталь Людвиг ЛеопольдНеизвестно г.р.
Дети
Баптист (Гутмансталь) Георг ИоганнНеизвестно г.р.
Вреде (Гутмансталь) Мария ЛюдвиговнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зонтаг Егор Васильевич

Мать: Зонтаг (Юшкова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вреде (Гутмансталь) Мария Людвиговна

Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баптист (Гутмансталь) Георг Иоганн

Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Бракосочетание
1842

Муж: Гутмансталь Людвиг Леопольд

Смерть
1856

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