Гутмансталь (Зонтаг) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1856
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Зонтаг Егор Васильевич
Мать: Зонтаг Анна Петровна
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вреде Мария Людвиговна
Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баптист Георг Иоганн
Отец ребёнка: Гутмансталь Людвиг Леопольд
Смерть
1856