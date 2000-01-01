Гутмансталь Людвиг Леопольд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вреде Мария Людвиговна
Мать ребёнка: Гутмансталь Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баптист Георг Иоганн
Мать ребёнка: Гутмансталь Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно