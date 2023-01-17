Миллер (Зонтаг) Луиза Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Зонтаг) Луиза Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1832

Дата смерти

21.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1832

Отец: Зонтаг Егор Васильевич

Мать: Зонтаг Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.08.1856

Дочь: Корф София Борисовна

Отец ребёнка: Миллер Бернгард

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1861

Сын: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)

Отец ребёнка: Миллер Бернгард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миллер Александр Борисович

Отец ребёнка: Миллер Бернгард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Бернгард

Смерть
21.12.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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