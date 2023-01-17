Миллер (Зонтаг) Луиза Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1832
Дата смерти21.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1832
Отец: Зонтаг Егор Васильевич
Мать: Зонтаг Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1856
Дочь: Корф София Борисовна
Отец ребёнка: Миллер Бернгард
Рождение ребёнка
10.09.1861
Сын: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)
Отец ребёнка: Миллер Бернгард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миллер Александр Борисович
Отец ребёнка: Миллер Бернгард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миллер Бернгард
Смерть
21.12.1887