Миллер Логин (Людвиг Александр Роберт) Бернгардович (Борисович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер Логин (Людвиг Александр Роберт) Бернгардович (Борисович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1861

Дата смерти

22.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861

Отец: Миллер Бернгард

Мать: Миллер Луиза Егоровна

Бракосочетание
20.09.1889

Жена: Миллер Леонтина-Маргарита Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Миллер Борис Людвигович

Мать ребёнка: Миллер Леонтина-Маргарита Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.08.1937
г. Тессе-Ла-Мадлен, Нормандия, Третья Французская республика
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