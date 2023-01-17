Миллер Логин (Людвиг Александр Роберт) Бернгардович (Борисович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1861
Дата смерти22.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861
Отец: Миллер Бернгард
Мать: Миллер Луиза Егоровна
Бракосочетание
20.09.1889
Рождение ребёнка
09.01.1893
Мать ребёнка: Миллер Леонтина-Маргарита Леонтьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.08.1937
г. Тессе-Ла-Мадлен, Нормандия, Третья Французская республика